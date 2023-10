CNJ forma comissão para novo concurso com 70 vagas a técnicos e analistas

O grupo será responsável por organizar, planejar, coordenar e controlar as atividades referentes ao certame. Ao todo, serão abertas 70 oportunidades, sendo 50 para técnico e 20 para analista.





Segundo a portaria de formação da comissão , o concurso deverá ser concluído no primeiro semestre de 2024, de modo que as nomeações sejam realizadas a partir de julho do mesmo ano.