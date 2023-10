Lojas da CVC oferecem vagas de emprego em Minas Gerais, em BH e interior

567

As vagas ficam disponíveis no site e são atualizadas de forma contínua, formando um banco de dados único e permanente (foto: Divulgação/CVC)

A empresa de viagem CVC estão com mais de 45 vagas disponíveis para Minas Gerais. As oportunidades são para Belo Horizonte e outras regiões do estado. A empresa de viagem CVC estão com mais de 45 vagas disponíveis para Minas Gerais. As oportunidades são para Belo Horizonte e outras regiões do estado.





As vagas fazem parte do mais novo programa de empregabilidade nomeado Passaporte Franquia CVC, com oportunidades de trabalho em todo país. As vagas ficam disponíveis no site e são atualizadas de forma contínua, formando um banco de dados único e permanente.









Em Minas Gerais, além de Belo Horizonte, estão disponíveis vagas nos municípios de: São João del Rei, Barbacena, Juiz de Fora, Betim, Sarzedo, Contagem, Patos de Minas, Araguari, Sete Lagoas, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Uberlândia e Oliveira.





De acordo com o diretor geral da CVC, Emerson Belan, as oportunidades são para início imediato e ajudarão a dar suporte ao plano de expansão das franquias.





Leia também: É mulher e ganha menos do que um homem no mesmo cargo? Saiba o que fazer “Pessoas com ou sem experiência em turismo são muito bem-vindas. Vamos ampliar nossas lojas a partir do nosso plano de expansão e, com isso, as oportunidades em todo o Brasil, nesse que é o maior programa de empregabilidade do setor”, afirmou.

Para se candidatar as vagas não é necessário ter experiência no ramo do Turismo, mas será considerado um diferencial na análise. A maioria das vagas é para posição de vendedor(a) e pessoas com mais de 18 anos de todo o Brasil e sem limite de idade podem participar.





As franquias oferecem remuneração fixa, comissionamento, benefícios e capacitação gratuita em turismo e no "Universo CVC" para acelerar a aprendizagem.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.