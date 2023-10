Defensoria Publica do PR publica edital de concurso com 710 vagas

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, afrodescendentes - com procedimento de heteroidentificação - indígenas e pessoas trans (mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas não-binárias).As inscrições ficarão abertas no período entre 10 de outubro e 16 de novembro de 2023. Interessados poderão se inscrever por meio do site do Instituto Consulplan , banca organizadora da seleção, o valor da inscrição é R$ 100 (analista) e R$ 60 (técnico).