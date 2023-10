Educação abre processo seletivo com salário de R$ 2.938,11

567

Educação abre processo seletivo simplificado para contratação de assistentes sociais e psicólogos (foto: Pexels/Reprodução)

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) abre processo seletivo simplificado para contratação de assistentes sociais e psicólogos com salário de R$ 2.938,11 e carga horária de 30 horas semanais.

Serão 63 vagas de Analista da Educação Básica (AEB), nas funções de assistente social e psicólogo, para atuação nos Núcleos de Atendimento Educacionais (NAEs) distribuídos em diversos municípios mineiros. São 21 vagas para assistentes sociais e 42 para psicólogos.

O processo de seleção acontecerá em duas etapas e o contrato será de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

As inscrições serão feitas de forma on-line, por meio do preenchimento de formulário, que será disponibilizado a partir das 9h do dia 10/10. Os profissionais interessados podem se inscrever por meio do site do Governo, até às 17h do dia 31/10.

Atribuições dos cargos

O psicólogo deverá acompanhar o ambiente escolar, participando do processo pedagógico, contribuindo para a melhoria dos relacionamentos interpessoais, principalmente entre professor e estudante, e para a promoção da qualidade do ensino.

O assistente social, com foco educacional, deverá garantir orientações à comunidade escolar quanto à importância do respeito e clareza dos direitos e deveres individuais e coletivos nas relações de ensino-aprendizagem e na formação do cidadão.