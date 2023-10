Rede Ebserh lança concurso com 695 vagas em todo o país; há chances para o HUB

567

O concurso será composto por provas objetivas e de títulos, além de prova discursiva para os cargos da área administrativa. A aplicação das provas será em um só dia, 17 de dezembro, em todos os estados brasileiros, incluindo capitais e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede Ebserh.

Interessados poderão se inscrever durante o período de 4 e 30 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 159, a depender do cargo.

Com abrangência nacional, a seleção divide as vagas em seis microrregiões sendo 99 oportunidades para primeira, 23 para a segunda, 89 para a terceira, 86 para a quarta, 192 para a quinta e 206 vagas para a sexta. As microrregiões são compostas da seguinte maneira:

Microrregião 1: Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas (HUGV-Ufam); Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá (HU-Unifap/Ebserh); Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA); e o Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI).

Microrregião 2:Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC); Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba (HULW-UFPB); Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huol-UFRN); Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande (HUJB-UFCG), Maternidade Escola Januário Cicco da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (MEJC-UFRN); e o Hospital Universitário Ana Bezerra da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Huab/UFRN).

Microrregião 3: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas (HUPAA/UFAL); Maternidade Climério de Oliveira da Universidade Federal da Bahia (MCO-UFBA); Hospital Universitário Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia (Hupes-UFBA); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco; Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf); Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS);

Microregião 4: Sede, Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG); Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD); Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT); Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso (HUJM-UFMT);





Microregião 5: Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (HUCAM-UFES); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG); Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF); Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM); Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU); Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (Huap-UFF); Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (HUGG-Unirio); e Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh).



Microregião 6: Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR); Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel); Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg); Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria (HUSM-UFSM); e Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU-UFSC).





