Instituto Rio Branco divulga resultado de concurso para diplomata

Os candidatos poderão acessar as provas escritas da segunda fase e os espelhos de avaliação, além de interpor recurso contra o resultado, a partir das 8h desta quinta (5/10) até as 22h de 6 de outubro, exclusivamente no site do Iades.





Segundo o documento, os participantes deverão ser claros, consistentes e objetivos na elaboração do recurso. Não serão aceitos recursos via postal, fax, requerimento administrativo ou correio eletrônico.





O Rio Branco ofertou 50 vagas para o cargo de diplomata, com salário inicial de R$ 20.926,98. Organizado pelo Iades , a seleção foi composta pelas seguintes etapas:

a) prova objetiva, constituída de questões do tipo "certo" ou "errado", de língua portuguesa, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito, de caráter eliminatório;





b) provas escritas de língua portuguesa e língua inglesa, de caráter eliminatório e classificatório;





c) provas escritas de história do Brasil, geografia, política internacional, economia, direito, língua espanhola e língua francesa, de caráter eliminatório e classificatório.