Feira no Sul de Minas divulga mais de 600 vagas de emprego

O público pode ter contato com 44 empresas parceiras, entre elas multinacionais com vagas abertas em todo o Brasil (foto: Inatel/Divulgação) A Feira de Oportunidades do Inatel será realizada entre 30 e 31 de agosto (quarta e quinta-feira) com mais de 600 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho são para a área de engenharia. O evento acontece em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas Gerais, e é gratuito.

Representantes do LinkedIn, Hacktown e da Amazon fazem a palestra show com o tema 'O que o mercado espera de você?'. A abordagem fala da expansão da tecnologia e como o profissional deve descobrir suas competências e habilidades para assumir um espaço no mercado de trabalho'.

A feira é aberta a todo público, desde estudantes a quem tem formação e busca vaga no mercado de trabalho. O coordenador do evento é o diretor de relações institucionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), Bruno Monteiro.

Ele destaca que no local será possível tirar dúvidas sobre a obtenção do registro no Conselho. Para exercer legalmente as profissões nas áreas de engenharia, agronomia e geociências, é preciso ser registrado e habilitado no Sistema Confea/Crea.

"Na primeira edição, promovemos o encontro de empresas e profissionais. Acreditamos em iniciativas como estas que valorizam os nossos profissionais e futuros profissionais. Estamos com muitas expectativas para esta edição."

A inscrição deve ser preenchida on-line. O site é inatel.br/feiradeoportunidades e inclui a programação completa do evento. O local do evento é o prédio 5 do Inatel, na Avenida João de Camargo, 510, Centro.

Setor enfrenta dificuldades com mão de obra

Com cada vez mais setores dependendo da tecnologia, o mercado exige a expansão em capacitação. O número de profissionais de Tecnologia da Informação não supre as necessidades atuais do país.

Estudo realizado pelo Google e divulgado em maio mostra os principais desafios do mercado de tecnologia da informação (TI) no Brasil. O levantamento aponta que, em 2025, o setor terá déficit de 530 mil profissionais.

(Nayara Andery/ Especial para o EM)