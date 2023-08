Polícia Rodoviária Federal amplia validade do concurso de 2021

567

(foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Policia Federal Rodoviária (PRF) prorrogou a validade do concurso público realizado em 2021 para 21 de dezembro de 2025, o período de vigência encerraria em 21 de dezembro deste ano. A informação foi confirmada ao CorreioWeb pela corporação e divulgada no Boletim de Serviço no site da PRF.

À época foram abertas 1.500 vagas para o cargo de policial, de nível superior. O salário inicial ofertado era de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana.

O concurso foi organizado pelo Cebraspe e era composto por prova objetiva, prova dissertativa, Teste de Aptidão Física (TAF) e exames complementares. A primeira etapa foi aplicada em maio.

O concurso registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção contou com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.



* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca