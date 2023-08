IFB lança processo seletivo para professor substituto

567

O Instituto Federal de Brasília (IFB) publicou o edital de abertura do processo seletivo simplificado de professor substituto do curso de licenciatura em dança para o câmpus Brasília.A seleção oferta duas vagas e a duração prevista do contrato é de seis meses, podendo ser prorrogado, a critério da administração, pelo mesmo período de duração inicial. O período total de contratação do servidor não poderá ultrapassar 24 meses.

A remuneração pode variar entre R$ 3.412 e R$ 6.356, conforme a titulação do candidato, além de benefícios, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

O processo seletivo simplificado constará de duas etapas, sendo a primeira uma análise curricular (classificatória e eliminatória) e a segunda uma prova de desempenho didático com arguição (classificatória e eliminatória). Os candidatos classificados em ambas as etapas comporão um cadastro de reserva, podendo ser convocados durante a vigência do presente edital, conforme a ordem de classificação.



O período de inscrição já está aberto e segue desta maneira até 30 de agosto. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado neste link.

