Tribunal de Contas de São Paulo lança concurso para área de TI

(foto: TCE-SP/Reprodução)

O Tribunal de Contas do estado de São Paulo publicou nesta terça-feira (29/8) o edital de abertura do concurso público para cargos na área de TI. Ao todo, o certame oferta nove vagas imediatas, além de cadastro reserva. Há vagas para auxiliar técnico da fiscalização – TI (exige ensino médio) e agente da fiscalização – TI (exige ensino superior), a remuneração é de R$ 7.691,61 e R$ 16.882,07, respectivamente.O concurso será realizado em etapa única: prova objetiva, composta por 80 questões de múltipla escolha, composta por questões abordando conhecimentos gerais e específicos. A aplicação do exame está prevista para o dia 26 de novembro, em turnos, no matutino para o cargo de nível superior e vespertino para o cargo de nível médio.As inscrições serão abertas na sexta-feira (1º/9). Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora , a Fundação Getulio Vargas (FGV) até 5 de outubro. O valor da taxa de inscrição será de R$ 65 para o cargo de auxiliar e R$ 80 para o cargo de agente.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins