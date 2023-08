Bayer tem 110 vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2.400

567

As vagas de estágio são para diferentes localidades do país, inclusive, Minas Gerais (foto: Tumisu/Pixabay) Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para um novo ciclo do programa de estágio da multinacional Bayer, com 110 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas.

Estágio nível técnico





E para oportunidades de superior agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e ter de cinco meses a um ano para estágio. No caso do estágio de nível técnico, é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para a assinatura de estágio por até dois anos.

Os benefícios

Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. A empresa oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), gympass, subsídio para medicamentos, seguro de vida, Short Friday*, vale-transporte* ou ônibus fretado e refeições* (refeitório no local ou vale-refeição, a depender da localidade). (*) Os benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.





Além disso, os selecionados também poderão aproveitar a cultura flexível da Bayer, por meio do programa Bayflex, que entrou em vigor no ano passado. Por meio dele, os colaboradores têm a flexibilidade de trabalhar dentro ou fora do escritório, após alinhamento prévio com o gestor direto.



“O programa de estágio é pensado para refletir nosso compromisso com o desenvolvimento de talentos e a busca contínua por inovação. Os estagiários são estimulados a aprender continuamente e trazer perspectivas diferentes para a companhia, dentro de um ambiente de trabalho aberto, inspirador, inclusivo e de segurança psicológica”, explica Renata Prestes, recrutadora na área de aquisição de talentos da Bayer Brasil.

Desenvolvimento profissional

Outro diferencial é que o programa oferece uma trilha de desenvolvimento para os selecionados por meio de encontros temáticos mensais, mentorias e acompanhamentos.



A nova turma irá se aprofundar em tópicos como visão de projetos, inteligência emocional, carreira e performance, transformação Digital e inovação.





A empresa também promove outras formas de desenvolvimento, como curso de inglês e programa de mentoria global. Os novos talentos poderão participar do Programa Beta, um comitê que reúne estagiários da Bayer de todo o Brasil, trabalhando soft skills e engajando-os em pautas sociais para que se tornem profissionais mais completos, críticos e preparados para o mercado.

Diversidade, equidade e inclusão

A Bayer é reconhecida por ser uma empresa que fortalece valores de diversidade, equidade e inclusão. Dos 121 estagiários contratados no último ciclo do programa, 56% declararam-se como pretos e pardos, 60% mulheres, 24% LGBTQIAP e 2% pessoas com deficiência.





“Esses números mostram que estamos construindo uma cultura inclusiva e diversa, em que valorizamos e acolhemos as diferenças. Entendemos que cada indivíduo tem algo único a oferecer. Estamos comprometidos em promover a igualdade de oportunidades, investindo no desenvolvimento dos nossos estagiários e oferecendo um ambiente de trabalho onde eles se sintam realmente seguros para serem quem são, trazer suas ideias, manifestar suas opiniões e inovar”, completa Renata Prestes.





Para obter mais informações e fazer a inscrição, acesse o site