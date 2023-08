Ufam publica editais de concursos para ensino superior e médio

567

(foto: Divulgação/Ufam)

Foram publicados nesta quinta-feira (10/8) dois e ditais de abertura de concursos para a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) . Os editais ofertam vagas para os níveis médio e superior (confira os cargos no final da matéria).

O período de inscrições já está aberto. Conforme o cronograma dos editais, os interessados poderão se inscrever até 1º de setembro por meio do site da Comissão Permanente de Concursos (Compec). Os valores da taxa são de R$ 135 para os cargos de nível superior e de R$ 115,00 para cargos de Classe C e R$ 125,00 para os de Classe D, ambos de nível médio.



A aplicação das provas de ambos os editais está prevista para 1º de outubro de 2023, com os portões fechando às 8h, horário de Manaus, e encerrando a aplicação às 12h15. Os exames serão de modelo objetiva, de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório para todos os níveis. As provas compostas de itens sobre Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Gerais.

O valor da remuneração varia entre R$2.120,13 (Classe C), R$2.667,19 (Classe D) e R$ 4.556,92 (nível superior). Os servidores também vão receber os seguintes benefícios: escolaridade, auxílios creche e pré-escolar, alimentação e transporte.

Cargos

Há oportunidades para os seguintes cargos:

Nível Superior

administrador,

analista de tecnologia da informação,

arquiteto e urbanista,

assistente social,

contador,

economista,

engenheiro de produção,

engenheiro de segurança do trabalho,

médico: clínico geral, nutricionista e

pedagogo.

Nível Médio