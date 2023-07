Mineradora tem inscrições abertas para estágio

567

As vagas contemplam as cidades de Paracatu, Belo Horizonte e Ouro Preto, em Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, e Caçu e Rio Verde, em Goiás. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Uma das maiores produtoras de ouro no Brasil, a Kinross Brasil, está realizando um processo seletivo para trazer novos estagiários para a empresa, que atua na mina Morro do Ouro, em Paracatu, Região Noroeste de Minas Gerais, com escritório em Belo Horizonte. O processo seletivo começou no dia 23 do último mês e termina nesta quarta-feira (12/7).





Os benefícios oferecidos incluem plano odontológico, plano de saúde, seguro de vida, convênio Jóquei Clube, bolsa estágio, transporte e alimentação na empresa.

O processo seletivo é dividido em etapas, começando pelas inscrições. Depois, ao longo do mês de julho, acontecem os testes on-line, as dinâmicas, um painel com gestores e entrevista. Em agosto, acontece a admissão.