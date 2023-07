Concurso para BBTS registra mais de 25 mil candidaturas

567

(foto: Agência Brasil/Divulgação)

Para os cargos de nível superior serão realizadas prova escrita objetiva de múltipla escolha e prova escrita discursiva – redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Já para a de técnico, será realizada prova escrita objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação das duas provas está prevista para 6 de agosto.





O concurso público destina-se ao provimento de vagas pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) e pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), vigente na época da contratação, em cargos atualmente vagos e daqueles que vierem a vagar ou que forem criados, bem como, para formação de cadastro reserva dentro do prazo de validade de 730 dias, prorrogável pelo mesmo período a contar da data da homologação do certame.

*Estagiária sob supervisão de Thays Martins

A Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgou o número de inscritos no concurso da BB Tecnologia e Serviços S.A (BBTS). Segundo o levantamento da banca organizadora, publicado na última sexta-feira (7/7), foram registradas 25.140 inscrições . Do total, o cargo com maior inscritos foi o de técnico - perfil interno com 9.737, seguidas de técnico - perfil atendimento, 7.255 , analista - perfil tecnológico, 5.434, e analista - perfil interno, 2714.Ao todo, são ofertadas 138 vagas, além de formação de cadastro reserva, sendo 97 para técnico e 41 para analistas, cargos de nível médio e superior, respectivamente. O valor da remuneração varia entre R$ 2.184,73 e R$ 4.369,45.