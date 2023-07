IBGE lança seleção com 7.548 vagas temporárias para todo o país

567

(foto: Licia Rubinstein/ Agência IBGE Notícias)

Os pré-requisitos para ambas as funções é ensino médio completo. Para o cargo de supervisor de coleta e qualidade é necessário também ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), definitiva ou provisória, de no mínimo categoria B, no prazo de validade. Interessados já podem se inscrever por meio do s ite do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção , o período se encerra em 19 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 42,20.



*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta terça-feira (4/7), dois editais de abertura para processo seletivo simplificado. São 7.548 vagas temporárias em todo o país, sendo 6.742 para agente de pesquisas e mapeamento A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado, desde que o prazo total não exceda a três anos. Os salários ofertados são de R$ 1.387,50 para agente e R$ 3.100 para supervisor. O contratado fará jus ainda a auxílio alimentação de R$ 658, conforme assegura o edital. A jornada de trabalho semanal será de 40 horas.A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será composto de 60 questões do tipo múltipla escolha, com cinco opções, sendo uma única resposta correta e será aplicado em 17 de setembro.