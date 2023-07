Concurso INSS: solicitação da nomeação de excedentes já foi encaminhada

567

O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, ao lado do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmaram que o órgão já fez a solicitação para chamar os excedentes do concurso.

O anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quarta-feira (5/7), no auditório da sede do INSS, em Brasília.





De acordo com Stefanutto, a expectativa é conseguir nomear mais 250 aprovados e alcançar, na sequência, o cadastro de reserva, que conta com 2.144 pessoas.





“Mais do que processos, o INSS lida com vidas. Hoje temos pouco mais de 18 mil servidores empenhados em atender cada uma dessas vidas. E estamos muito felizes em receber mais servidores na equipe que tenham esse mesmo objetivo, essa mesma essência”, disse o presidente.









No início do mês de junho, a ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, autorizou a convocação de mil candidatos aprovados no último concurso.

O edital ofertou mil oportunidades de preenchimento imediato para a carreira de técnico do seguro social. Os aprovados e nomeados na seleção receberão o salário de R$ 5.905,79 - composto pelo vencimento básico de R$ 712,61; gratificação de atividade executiva, no valor de R$ 1.140,18; e gratificação de desempenho da atividade do seguro social, de até R$ 3.595. Os candidatos também terão direito ao auxílio-alimentação de R$ 458.





Os participantes foram avaliados por meio de duas etapas, sendo elas: provas objetivas e curso de formação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Aplicadas em novembro do ano passado, o exame foi composto por 120 questões cujo modelo de resposta foi o de certo ou errado.

Com informações do site do INSS