Ribeirão das Neves abre concurso para contratação de profissionais da saúde

Cidade da Grande BH está contratando profissionais da saúde (foto: Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves)

A Prefeitura de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), publicou, nesta segunda-feira (12/9), um edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação de profissionais da área da Saúde. As inscrições devem ser realizadas somente pela internet, a partir de hoje e segue até a próxima segunda-feira (19/9), às 23h55.

As vagas são para Bioquímico, Cirurgião Dentista, Dentista, Angiologista, Cardiologista, Cirurgião Vascular, Cardiologista Pediátrico, Cirurgião Geral, Generalista, Dermatologista, Médico Do Trabalho, Endocrinologista Adulto e Pediátrico, Geriatra, Ginecologista, Infectologista, Neurologista, Oftalmologista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Pneumologista Adulto e Pediátrico, Psiquiatra (12 horas), Radiologista, Médico Anestesista Plantonista, Cirurgião Geral Plantonista, Neurologista Plantonista, Obstetra Plantonista, Ultrassonografia, Urologista, Técnico em Farmácia, Técnico em Segurança do trabalhado; todas essas vagas de caráter temporário.

Dentre as vagas disponíveis 5% é destinada a pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência do candidato.

Logo após a etapa das inscrições, será feita uma análise classificatória a partir da pontuação obtida pelo candidato, considerando a escolaridade mínima exigida para o cargo pretendido, a experiência profissional e participação em cursos nas áreas especificas.

Para cada mês de experiência o candidato ganhará um ponto, o limite é de 360 pontos. Também será distribuídos quatro pontos para cada certificado de Residência profissional ou multiprofissional concluídas (limite de 12 pontos), mestrado (limite de 8 pontos) e doutorado (4 pontos) na área de competência do cargo ao qual concorre; mais dois pontos para certificados de Especialização com carga horária mínima de 360 horas (limite de 10 pontos). Além de mais 0,10 pontos por certificado de conclusão de cursos de capacitação na área de Saúde Pública ou na área referente ao cargo, com limite de três pontos em ambos.