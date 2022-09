Inscrições do concurso para Assembleia de Minas Gerais estão abertas com 200 vagas disponíveis

(foto: Guilherme Dardanhan/ALMG) Estão abertas as inscrições para o concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) . Os interessados em concorrer às 200 vagas disponíveis poderão se inscrever no site da Fundação Fumarc , banca organizadora até o dia 14 de outubro. A taxa custa R$ 96,00 para os cargos de nível médio, e R$ 182,00 para nível superior. O valor poderá ser pago até o dia 17 de outubro.





As vagas ofertadas no certame são para os cargos de técnico de apoio legislativo, analista legislativo e procurador. A seleção é constituída por prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.





Os exames estão previstos para os dias 29 de janeiro de 2023, para todas as especialidades de nível médio e Policial Legislativo masculino e feminino. Já no dia 5 de fevereiro de 2023, serão aplicadas as provas para todos os cargos de nível superior.