AngloGold Ashanti abre inscrições para programa de estágio; confira

A produtora de ouro AngloGold Ashanti deu início ao 2º ciclo de 2023 do seu programa de estágio, com 30 vagas de nível técnico e superior. A contratação de estudantes vai ocorrer nas áreas de administração, ciências contábeis, direito, comunicação social, relações internacionais,geologia, geotecnia, história, engenharia e sistemas de informação. As inscrições estão abertas e se estendem até 31 de agosto.





Para se inscrever, o candidato deve acessar o site: www.estagioanglogoldashanti.com.br, fazer o cadastro na plataforma, inserir a área da sua vaga de interesse e se candidatar. O processo seletivo consiste em teste online, dinâmica de grupo, painel de negócios e entrevista com gestores. O resultado será divulgado a partir da segunda semana de setembro e, após os trâmites administrativos, os estagiários selecionados darão início às atividades na empresa na primeira semana de outubro de 2023.





Os estudantes irão atuar nas áreas de Mineração, Manutenção, Geotecnia Operacional, Recursos Humanos, Suprimentos, Sustentabilidade, Projetos, entre outras. Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão acesso a benefícios como alimentação no local, transporte, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e o benefício corporativo Gympass, de acesso a academias.





Atualmente, a AngloGold Ashanti conta com um time de cerca de 100 estagiários, número que chegará a 130 com a admissão dos novos talentos. Durante o período em que permanece na empresa, o estudante pode colocar em prática o aprendizado acadêmico, além de ter acesso a uma trilha de desenvolvimento que permite aprofundar os conhecimentos sobre metodologias ágeis, comunicação interpessoal, inteligência emocional, entre outras habilidades. Também serão promovidos workshops sobre carreira e atividades práticas que orientam a construção e gestão do Plano de Desenvolvimento Individual.





Marcela Bemfeito, supervisora de Atração e Seleção da AngloGold Ashanti, destaca os benefícios do programa. “Ele é uma porta de entrada para a atuação profissional e uma contribuição para o desenvolvimento profissional e social desse aluno, que terá a oportunidade de trabalhar, na prática, temas que são fundamentais em suas áreas de atuação. Além disso, ele conhece pessoas, faz networking e desenvolve habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal”, afirma a supervisora.





O programa de estágio da AngloGold Ashanti está pautado na diversidade e prioriza a participação de mulheres, pessoas com deficiência (PCDs), pessoas negras e pessoas LGBTQIAP+. “Temos metas globais de diversidade e inclusão. Dentre elas, vamos captar pelo menos 50% de currículos de mulheres nesse segundo ciclo do programa de estágio”, afirmou a supervisora.