Samarco lança programa de trainee para operações em MG e ES; veja vagas

Depois da contratação, haverá capacitação com foco em aprimorar as competências técnicas e pessoais (foto: Christina wocintechchat/Unsplash)

Nao é exigida experiência anterior

Depois da contratação, haverá capacitação com foco em aprimorar as competências técnicas e pessoais, ao longo dos primeiros meses. As iniciativas estão entre as ações desenvolvidas no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), criado no ano passado.

Cisgênero, transgênero e pessoas com deficiência

"Além de contribuir para inclusão de mulheres, cisgênero e transgênero e de pessoas com deficiência no setor, queremos aumentar as chances de pessoas que residem nos territórios onde a empresa atua, promovendo o desenvolvimento destas profissionais, conforme o nosso propósito de compartilhar valor com a sociedade”, destaca a gerente de atração e desenvolvimento, Adriana França.









As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de agosto neste link

Geração de empregos

(foto: Arte/Samarco)









Com a iniciativa, a empresa prevê a geração de cerca de 3 mil postos de trabalho, sendo 575 próprios para cargos de nível técnico operacional para atuar em suas unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo e os demais para projetos temporários como a construção da nova planta de filtragem, melhorias no concentrador que entrará em operação e para a prontidão operacional.



Os investimentos de R$ 1,3 bilhão aprovados pelo Conselho da Samarco irão permitir que a empresa dobre sua capacidade atual de produção até o primeiro trimestre de 2025, de maneira segura. Com a iniciativa, a empresa prevê a geração de cerca de 3 mil postos de trabalho, sendo 575 próprios para cargos de nível técnico operacional para atuar em suas unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo e os demais para projetos temporários como a construção da nova planta de filtragem, melhorias no concentrador que entrará em operação e para a prontidão operacional.

A Samarco lançou um novo Programa de Trainee Operacional para atender ao planejamento da empresa de dobrar a produção de 30% para 60%, até 2025, conforme anunciado no início de julho. São 42 vagas para área técnica exclusivas para mulheres e para pessoas com deficiência, distribuídas entre as cidades anfitriãs em Minas Gerais e no Espírito Santo.As vagas são para pessoas com formação técnica em automação, metalurgia, instrumentação, mecânica, mineração, geologia, edificações, tecnologia da informação, eletrônica, eletrotécnica e elétrica.Não é exigida experiência anterior na função para participar do processo seletivo, mas é indispensável ter o curso técnico completo e interesse em atuar nas áreas operacionais. Os candidatos devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de turno.