Startup oferece suporte gratuito para mulheres demitidas

A startup Se Candidate, Mulher! lança uma iniciativa para mulheres que foram afetadas pelas demissões em massa do mercado de startups e desejam receber suporte na busca pela recolocação no mercado de trabalho. As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 10 de junho.





Durante 15 dias, as inscritas terão acesso a conteúdos exclusivos na plataforma digital ‘SCM Academy’, com exercícios e suporte sobre os temas necessários para participar de processo seletivos como autoconhecimento, currículo, LinkedIn, comunicação, entrevista, carreira, entre outros temas.





Após a seleção, as mulheres deverão participar de um encontro de boas-vindas e orientações no dia 14 de junho, às 19h, além do encontro de encerramento e de um grupo de contato no Whatsapp.





Nas aulas, as participantes contarão com a ajuda de profissionais que são referências no mercado de trabalho em suas áreas de atuação. São elas: a LinkedIn Top Voice e especialista em diversidade e inclusão e ESG Andreza Maia, a especialista em inovação e transformação digital e LinkedIn Top Voice Amanda Graciano, a especialista em recolocação profissional e mentora de carreira Ana Clara Paiva, a CEO da Se Candidate, Mulher! Jhenyffer Coutinho, entre outras convidadas especiais.





Sensibilizadas com as notícias de demissões em massa soltas recentemente, Jhenyffer Coutinho e Fernanda Miranda decidiram ajudar. “Temos uma solução que pode ser acessada dos quatro cantos do Brasil, as notícias sobre startups neste momento não precisam ser apenas negativas, foi a maneira que encontramos de ajudar”, diz Jhenyffer.



Mulheres são maioria de desempregadas no Brasil





Tripla jornada, desvalorização profissional, desigualdade salarial, assédio. Estes são apenas alguns dos problemas enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho.





Obstáculos que foram ainda mais evidenciados durante a pandemia da COVID-19. Dados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostram que em 2021, 51,56% das mulheres estavam empregadas. Número 20% menor em relação aos homens.



Recentemente, o mercado de startups tem sido surpreendido com uma série de desligamentos em massa, o último ocorreu no dia 26 de maio.





“Passar por um momento de demissão em massa não é nada fácil, independente dos motivos. Então, a nossa luta diária pela igualdade e respeito no mercado de trabalho para mulheres não poderia ser indiferente a essa situação. Por isso, vamos oferecer ajuda às mulheres atingidas por essa onda disponibilizando acessos (por um período limitado) à SCM Academy, nossa plataforma de preparação e melhoria de performance das mulheres em seus processos seletivos e recolocação nas empresas”, explica a CEO da Se Candidate Mulher! Jhenyffer Coutinho.





Se Candidate, Mulher!: a história





A crise econômica causada pela pandemia impactou diretamente milhares de mulheres e diminuiu ainda mais a presença feminina em ambientes corporativos. Foi neste mesmo período, que a administradora Jhenyffer Coutinho percebeu a dificuldade da inserção feminina no mercado de trabalho e as adversidades vivenciadas pelas mulheres em busca de ascensão profissional.





Em seus estudos e pesquisas, Jhenyffer ainda descobriu que a maioria das mulheres somente se candidatava a uma vaga de emprego quando tinha 100% dos pré-requisitos. Enquanto isso, homens faziam isso com 60%.





Em maio de 2020, a empreendedora Jhenyffer Coutinho resolveu criar a startup ‘Se candidate, Mulher!’. “Vi em minha dor a motivação para contribuir com a transformação da vida profissional de outras mulheres que passavam pela mesma situação”.





A ‘Se Candidate, Mulher!’ oferece suporte a mulheres que buscam um novo emprego em todo Brasil e de forma remota. Em dois anos, já impactou mais de 2 milhões de mulheres.





A startup, inclusive, já recebeu reconhecimento em duas edições do prêmio Startup Awards na categoria Impacto Social. O encontro é uma tradicional premiação que reconhece os principais agentes de inovação do cenário de empreendedorismo e inovação brasileiro.





Sobre a plataforma ‘SCM Academy’





A plataforma digital ‘SCM Academy’ reúne informações completas sobre mentoria e carreira, para que as mulheres tenham acesso a processos seletivos do país inteiro, além de conteúdos que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional de todas elas, como comunicação, oratória e preparação para entrevistas de emprego.





A ‘Se Candidate, Mulher!’ também oferece soluções para empresas que desejem se tornar ainda mais inclusivas e terem mais participação feminina nos seus times. Companhias como Ambev, Coca-Cola, Nuvemshop e Picpay já tiveram o apoio da startup em seus processos seletivos.





“Nossa metodologia de trabalho combina a atração e a desejabilidade para que a empresa tenha sua marca empregadora valorizada e almejada. Por outro lado, também trabalhamos o desenvolvimento da performance profissional, para que as mulheres estejam capacitadas para esses processos seletivos. Com isso, ajudamos empresas a realizar contratações com mais diversidade e celeridade, e contribuímos para a recolocação profissional de milhares de mulheres”, finaliza Coutinho.

Serviço

Evento: Recoloca SCM Edição especial

Recoloca SCM Edição especial Inscrições: até 10 de junho de 2022 neste formulário.

até 10 de junho de 2022 neste formulário. Resultado: 13/06

13/06 Acesso aos conteúdos: 15 dias a partir de 14/06. O link será enviado após a seleção!

15 dias a partir de 14/06. O link será enviado após a seleção! Valor: on-line e 100% gratuito