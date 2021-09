Capacitação gratuita via WhatsApp para mulheres empreendedoras

Estão abertas até o dia 31 de outubro para mulheres empreendedoras de todo o Brasil as inscrições para o programa de capacitação gratuito oferecido por meio do programa #ElaFazHistoria, iniciativa global do Facebook para apoiar negócios liderados por mulheres e contribuir para diminuição dos efeitos da desigualdade de gênero na vida dessas empreendedoras.No Brasil, as trilhas de conhecimento são ministradas pela Aliança Empreendedora , organização que capacita e apoia gratuitamente microempreendedores formais e informais em comunidades de baixa renda de todo o país, e o Tamo Junto, plataforma que colabora com o crescimento e conhecimento de microempreendedores brasileiros.

Por meio de uma metodologia dinâmica de aprendizado (microlearning), as empreendedoras têm acesso a uma capacitação em precificação de produtos e serviços via WhatsApp. Elas podem complementar sua formação com cursos on-line de educação financeira (módulos 1 e 2), marketing digital e formalização para mulheres empreendedoras, além do acesso a aulas ao vivo com pílulas de conhecimento em empreendedorismo e mentoria de 6 meses com especialistas, por meio do guru de negócios.Ao participar das capacitações oferecidas pelo programa, as empreendedoras poderão fazer parte da Rede Tamo Junto para trocar experiências, conhecer oportunidades, acessar dicas e informações e se inspirar em outras histórias de mulheres empreendedoras.