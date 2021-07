Ambev Tech lança programa inédito para contratar líderes mulheres

As vagas, em regime CLT, são para trabalho remoto, híbrido ou presencial (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

A matemática Ada Lovelace (1815-1852) é conhecida por ser a primeira programadora e autora do primeiro algoritmo da história. Exemplo feminino, na ciência e na tecnologia, a pioneira britânica agora é relembrada ao inspirar o nome do novo programa de atração profissional da Ambev Tech, o Mulher.Ada.







Após a primeira triagem, as selecionadas receberão materiais de apoio e orientações e terão que enviar um vídeo contando seu próprio caso de sucesso como líder. Na última etapa do processo, que ocorrerá de 9 a 13/8, as aprovadas serão entrevistadas individualmente.





As vagas, em regime CLT, são para trabalho remoto, híbrido ou presencial, à escolha da candidata e/ou dependendo das especificidades das áreas em que serão contratadas. Experiência com tecnologia, embora desejável, não é uma obrigatoriedade.





“Pode ser que a candidata tenha know how de liderança em outras áreas, por exemplo. Além disso, consideramos essencial que as interessadas mostrem alinhamento com a cultura Ambev”, explica Lorena Locks Coelho, sênior tech recruiter da Ambev Tech.





De acordo com a recrutadora, esta é mais uma ação para aumentar a representatividade feminina nos times da companhia. “A parcela de mulheres na nossa equipe vem crescendo a cada projeto de atração. Porém, ainda temos muito a fazer neste sentido, sobretudo quando pensamos em cargos de liderança.”





A ideia é que o Mulher.Ada seja periódico e que a cada edição seja destinada a perfis específicos como programadoras e desenvolvedoras, ou para recortes como mulheres negras e LGBTQIA+. “É um projeto que fortalece a atratividade da companhia no universo da tecnologia e reforça nossa luta por diversidade, inclusão e equidade de gênero no mercado de trabalho”, afirma Lorena.





No primeiro semestre deste ano, a Ambev Tech realizou a terceira edição do programa de capacitação Start Tech, que já formou e contratou mais de 340 profissionais desde a sua criação. A edição deste ano, direcionada exclusivamente a mulheres e pessoas negras, contou com mais de 40 mil inscrições.





Para saber mais sobre a Ambev Tech: https://ambevtech.com.br/