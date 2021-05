Ambev recruta profissionais seniores: mais de 100 vagas

São 105 vagas distribuídas em sete áreas e o processo seletivo é todo on-line (foto: Ambev/Divulgação) inovação se tornaram a força motriz para a construção do futuro da Ambev e de todo seu ecossistema no Brasil. Diante disso, a empresa, por meio da Ambev Tech, hub de tecnologia criado para promover a transformação digital e cultural da companhia para alavancar o negócio de forma mais acelerada, acaba de lançar um programa inédito de recrutamento voltado para profissionais seniores do mercado: o Dia do Match. A tecnologia e ase tornaram a força motriz para a construção do futuro da Ambev e de todo seu ecossistema no Brasil. Diante disso, a empresa, por meio da, hub de tecnologia criado para promover a transformação digital e cultural da companhia para alavancar o negócio de forma mais acelerada, acaba de lançar um programa inédito de recrutamento voltado parado mercado: o Dia do Match.





"O programa surgiu para unir grandes talentos da tecnologia e a nossa paixão pela cerveja para transformar a Ambev em uma referência mundial não só de bens de consumo, mas também do mundo da inovação", comenta Eduardo Horai, CTO da Ambev. "Os dias das entrevistas finais serão entre os dias 11 e 12 de junho, no final de semana do Dia dos Namorados. Por isso a ideia de nomear o programa como Dia do Match", complementa Horai.





sete áreas. O processo seletivo será feito de forma 100% on-line e os interessados devem se inscrever nos links abaixo.



- Desenvolvimento C# Pleno e Sênior;



- Desenvolvimento Java Pleno e Sênior;

Ao todo, serão 105 vagas distribuídas em. O processo seletivo será feito de forma 100% on-line e os interessados devem se inscrever nos links abaixo.





vagas podem ser conferidas e acompanhadas Além das vagas específicas para o Dia do Match, outraspodem ser conferidas e acompanhadas acessando o site

AMBEV TECH: CONTRATAÇÕES SÓ AUMENTAM

Em 2019, a Ambev Tech contava com 450 profissionais. No ano passado, o número triplicou para 1.500, e, até o final de 2021, a expectativa é ter mais 500 novos profissionais compondo o time de tecnologia e inovação da empresa, que ajudarão a companhia a construir e desenvolver novas plataformas e soluções para a Ambev.



LEIA MAIS 14:00 - 15/03/2021 Ambev anuncia 160 vagas exclusivas para mulheres na Academia da Cerveja

12:30 - 12/08/2020 Hub de inovação da Ambev abre programa de estágio 2021 expansão e crescimento do ecossistema", finaliza Horai. "A tecnologia na Ambev vai muito além da inovação nos produtos. Queremos desenvolver caminhos e canais relevantes com nossos públicos de interesse, especialmente empresas parceiras e consumidores finais, para fomentar ae crescimento do ecossistema", finaliza Horai.





Hoje, a Ambev Tech tem escritórios em Blumenau-SC, Maringá-PR, Jaguariúna-SP, Sorocaba-SP, Campinas-SP e na cidade de São Paulo, porém, profissionais de todo o país poderão se candidatar às vagas, pois o trabalho pode ser realizado todo remotamente.