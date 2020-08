Hub de inovação da Ambev abre programa de estágio 2021

(foto: carolineandrade/Pixabay )



Mentoria durante todo o período, rotação em até quatro áreas da empresa, alta capacitação e treinamento e oportunidade de liderar projetos. Estes são alguns dos atrativos oferecidos pelo Programa de Estágio 2021 da ZX Ventures, hub de inovação e growth da Ambev focado em levar conveniência para o consumidor. As inscrições estão abertas.





A ZX quer desenvolver e capacitar futuros profissionais que poderão revolucionar o mercado de bebidas, e, para isso, oferece 15 vagas no seu escritório em São Paulo e outras três em cada uma das suas cervejarias: em Ribeirão Preto (Colorado), Petrópolis (Bohemia) e Belo Horizonte (Wäls).



É necessário estar cursando os últimos dois anos de um curso de graduação (bacharelado), com previsão de formação entre junho de 2021 e dezembro de 2022.



São aceitas todas as áreas do saber, desde marketing e suprimento até produção e financeiro, uma vez que há vagas tanto para escritório como para fábrica.





"Queremos pessoas que são apaixonadas pela cultura de inovação e que queiram ter autonomia para tocar projetos como donos. Buscamos jovens talentos abertos e interessados para aprender coisas que os tirem da zona de conforto, e que gostem de trabalhar em equipe, construindo o futuro do mercado de bebidas”, afirma a gerente de gente da ZX Ventures, Luana Rodrigues Daud.





Em linha com o DNA inovador da empresa, o processo seletivo também é disruptivo. A ZX não pede currículo, não faz testes de inglês e lógica e conduz todo o processo on-line. Ele também inclui um programa que se chama ZX Desenvolve, focado em desenvolver e mentorar 20 pessoas de grupos minorizados ao longo de todas as etapas do processo seletivo de estágio.





"Para nós não importa o curso ou faculdade, as línguas que o candidato fala, ou se já fez parte de entidades estudantis. O que conta é o quanto ele ou ela quer trabalhar conosco e aprender, além de fazer parte de projetos incríveis e de alto impacto", diz Luana.





O valor da bolsa-auxílio é compatível com o mercado, e o profissional ainda contará com vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e flexibilidade para home office.





O período de inscrições vai até o dia 4 de setembro. Universitários com perfil inovador e curioso, e que queiram uma experiência com autonomia para liderar projetos podem se inscrever pelo site https://estagiozxventures.com.br/





Os dias de trabalho no estágio são de segunda a sexta-feira, com 6 horas diárias e flexibilidade de horário. Nos processos seletivos de 2019 e início de 2020, o percentual foi de 100% de efetivação.



Programas de capacitação





Uma vez dentro do ecossistema de estagiários da ZX, o aprovado passa por inúmeras etapas da capacitação. Na primeira delas, ele ou ela tem 10 dias de integração passando por todas as áreas da ZX, desde visita à cervejaria até imersão em áreas diferentes da que será alocado.



Em seguida, ele se inicia no programa de mentoria, com acompanhamento mensal com temas pré-definidos e focando em desenvolvimento pessoal e profissional, no qual existe troca de experiência e planos de ação para resolução de desafios.



O aprovado também poderá ser um embaixador ZX, representando o grupo dentro de outra universidade e levando treinamento e capacitação para outros jovens do Brasil.



Por fim, existe também a liga de estágio, na qual ele ou ela tem contato com todo o ecossistema de estagiários Ambev e ZX, com foco em capacitação em outras áreas para abrir o leque de opções para carreira, bate-papo com diretoria e presidência e desafios além do projeto.



Sobre a ZX Ventures





A ZX Ventures é o hub de inovação e growth da Ambev, líder do mercado cervejeiro e que faz parte da AB InBev, uma das cinco maiores companhias de bens de consumo do mundo. Focada em encontrar maneiras de levar conveniência para o consumidor, a ZX foi fundada em 2015 para inovar e antecipar tendências, seja concebendo, lançando ou escalando novos produtos que proporcionem experiências de consumo excepcionais e que unam as pessoas.



O grupo é responsável pelo Zé Delivery, app de entregas de bebidas do Brasil, e pelo Empório da Cerveja, e-commerce de cerveja.