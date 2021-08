Nubank abre inscrições de recrutamento exclusivo para mulheres

Programa contempla pessoas em qualquer nível de experiência e de diferentes especialidades de desenvolvimento de software (foto: Reprodução Internet) Nubank anuncia a terceira edição do "Yes, She Codes", programa de contratação de mulheres que trabalham na área de engenharia de software. Até o dia 8 de setembro, mulheres que atuam com desenvolvimento de software poderão se inscrever na nova edição do projeto.

Etapas de seleção



O programa O programa "Yes, She Codes" tem cinco etapas:

Inscrição: as candidatas deverão se inscrever até o dia 8 de setembro na plataforma do projeto. Teste de programação: nesta fase, todas as interessadas deverão realizar um teste técnico de programação. Os exercícios poderão ser realizados na linguagem de programação que a candidata sentir mais confortável em utilizar. Desenvolvimento em tempo real: as pessoas selecionadas na etapa anterior serão convidadas para uma etapa on-line em tempo real. Na ocasião, as candidatas terão a oportunidade de realizar exercícios de programação em pares e também conhecer os times de engenharia de software e recrutamento do Nubank. A fase trata-se de um momento de colaboração em um exercício que simula o dia a dia na empresa. Entrevistas individuais: após a etapa de desenvolvimento em tempo real, o Nubank realizará entrevistas individuais com as candidatas pré-selecionadas nas fases anteriores. Devolutiva: na última etapa do processo, as candidatas receberão retorno sobre todo processo seletivo. "O Nubank tem o tem o objetivo de construir equipes cada vez mais diversas e inclusivas. Por isso, trabalhamos desde 2018 em eventos de recrutamento como o "Yes, She Codes", que busca aumentar e apoiar a participação de mulheres na área de engenharia de software”, comenta Silvia Kihara, líder global de recrutamento de tecnologia do Nubank.



Inscrições

Site: https://grnh.se/807bad021us

: até o dia 8 de setembro Requisitos básicos: mulheres com familiaridade com desenvolvimento de software (back-end ou mobile) em qualquer nível de experiência.

Em sua primeira edição, realizada em 2018, o "Yes, She Codes" registrou inscrição de 900 mulheres. Já em 2019, o número de interessadas pelo projeto foi três vezes maior. Devido à pandemia de COVID-19, a edição de 2020 não foi realizada. Para mais informações, acesse a página do programa.