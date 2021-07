Itaú Unibanco abre 80 vagas em todo o Brasil

É imprescindível ter experiência comercial, seja em venda consultiva por telefone ou presencial (foto: Gerd Altmann/Pixabay )

abre 80 vagas em todas as regiões do Brasil para a posição de consultor de seguros. O banco busca talentos que acreditam no papel transformador dos seguros nabrasileira e gostem de trabalhar comgraduação completa ou estaro último ano de faculdade. Além disso, é imprescindível ter experiência comercial, seja em vendapor telefone ou presencial.Conhecimento em seguros pode ser ummas não é obrigatório: o banco oferece treinamento exclusivo para formação de especialistas em seguros.Os novos colaboradoresna rede de agências do Itaú Unibanco, oferecendo assessoria personalizada para os clientes dos mais diversos perfis e apresentando a eles a solução ideal em seguros para o seu perfil e momento de