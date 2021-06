Banco Carrefour oferece 15 mil bolsas de estudos para recém-formados

Os interessados podem se inscrever até 14 de julho de 2021 (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Com foco em gerar novas oportunidades de emprego por meio da qualificação, o Banco Carrefour, núcleo financeiro do Grupo Carrefour Brasil e um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, vai oferecer 15 mil bolsas de estudos para recém-formados que tenham interesse em se capacitar e trabalhar com engenharia de dados.



O Bootcamp Banco Carrefour Data Engineer é realizado em parceria com a Digital Innovation One, maior ecossistema de educação em tecnologia da América Latina, e já tem inscrições abertas. Ao final do projeto, o banco pretende contratar os alunos que se destacarem para atuar em vagas remotas, presenciais ou híbridas na empresa.





desafios de projetos e de código que os participantes terão até 75 dias para finalizar. Para se inscrever, acesse: O bootcamp Banco Carrefour Data Engineer vai contar com 120 horas de aprendizado imersivo, além dede projetos e de código que os participantes terão até 75 dias para finalizar. Para se inscrever, acesse: https://digitalinnovation.one/bootcamps/banco-carrefour-data-engineer





Em 2020, na primeira edição do projeto, foram mais de 100 horas de conteúdo e capacitação. Ao final, os profissionais que se destacaram tiveram a oportunidade de contratação e hoje fazem parte do time de tecnologia do Banco Carrefour.



"Apesar da minha formação em T.I., ainda não tinha conseguido trabalhar na área. O programa foi uma porta de entrada para mim no mercado de trabalho", afirma Joel Borges, analista de desenvolvimento na instituição.





Para Aydes Júnior, CTO do Banco Carrefour, esta é uma grande oportunidade para a instituição ir além de um grande impacto positivo nos negócios e gerar mais oportunidades para a sociedade.



"Somos uma instituição financeira ágil, completa e moderna, capaz de dar suporte e estar conectada com o maior ecossistema de varejo alimentar do Brasil. Neste sentido, e para seguir atendendo o cliente de forma impecável, temos investido cada vez mais em inovação e na troca de ideias e experiências com a comunidade. Por isso, tudo que pudermos aprender neste projeto será, sem sombra de dúvida, um ativo enorme para todos nós".





Parte de uma comunidade tech, a Digital Innovation One conta em sua plataforma com mais de 450 mil desenvolvedores, que estão evoluindo na carreira, conquistando novas oportunidades e aquecendo ainda mais o mercado de trabalho.





"O Banco Carrefour tem uma grande cultura de inovação e impacto social que já apoiou milhares de pessoas por todo o Brasil nos programas educacionais que co-criamos anteriormente. Com o lançamento da nova carreira de engenharia de dados alinhada às necessidades práticas do banco, estamos reforçando o nosso compromisso em preparar as pessoas para alcançar seus sonhos em uma das instituições financeiras mais inovadoras do país", destaca Iglá Generoso, CEO da digital innovation one.





Lab 368





O LAB 368, onde a iniciativa do bootcamp foi desenvolvida, é a incubadora de tecnologia do Banco Carrefour e visa estimular o intraempreendedorismo e o ecossistema de inovação aberta dentro da empresa. O objetivo do LAB, além de uma fonte de inovação, é auxiliar o banco a desenvolver e encontrar pessoas com as habilidades mais voltadas às novas tecnologias.





Para saber mais sobre o Banco Carrefour, acesse a página no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/banco-carrefour/?viewAsMember=true





Sobre a Digital Innovation One: https://digitalinnovation.one/