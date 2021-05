Sebrae Minas e Sicoob Credimepi lançam Programa de Transformação Digital

Captura de tela da última ação on-line do programa de transformação digital (foto: Sebrae Minas/Divulgação) empreendedores nos desafios e novas possibilidades do mundo digital, o Sebrae Minas em parceria com o Sicoob Credimepi apresenta, no dia 1º de junho, às 19h, no Youtube, o Programa de Transformação Digital.



As Inscrições são gratuitas e pode ser



O evento é uma oportunidade para empreendedores de Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto, Itabirito e região, que querem incluir o seu negócio no ambiente digital. “Durante a live, vamos apresentar o programa, além das vantagens e oportunidades do mercado on-line para os pequenos negócios. Quem não se adaptar ao mercado estará um passo atrás da concorrência”, explica o analista do Sebrae Minas Luís Paulo Nascimento. Para auxiliar osnos desafios e novas possibilidades do mundo digital, o Sebrae Minas em parceria com o Sicoob Credimepi apresenta, no dia 1º de junho, às 19h, no Youtube, o Programa de TransformaçãoAssãoe pode ser feitas pelo portal do programa O evento é umaparaempreendedores de Mariana, Ouro Branco, Ouro Preto, Itabirito e região, que querem incluir o seu negócio no ambiente digital. “Durante a live, vamos apresentar o programa, além das vantagens e oportunidades doon-line para os pequenos negócios. Quem não se adaptar ao mercado estará um passo atrás da concorrência”, explica o analista do Sebrae Minas Luís Paulo Nascimento.





O termo ‘transformação digital’ deixou de ser uma tendência e se tornou uma necessidade para as empresas. Novos produtos e processos, e o maior engajamento de clientes e funcionários são apenas algumas das vantagens da ‘Revolução 4.0’. Em 2019, o Programa Transformação Digital, apoiado pelo Sebrae Minas, atendeu 22 empresas e impactou mais de 150 pessoas na região.





LEIA MAIS 15:00 - 30/03/2021 Sebrae disponibiliza curso on-line e gratuito sobre marketing digital

13:53 - 13/03/2021 Sebrae Minas abre inscrição para o Empretec em BH inovação para atender clientes cada vez mais conectados à internet, familiarizados com aparelhos eletrônicos e canais de relacionamento digitais”, destaca o analista do Sebrae Minas. “Transformação Digital nada mais é que o processo pela qual as empresas fazem uso da tecnologia e dapara atender clientes cada vez mais conectados à internet, familiarizados com aparelhos eletrônicos e canais de relacionamento digitais”, destaca o analista do Sebrae Minas.





Atento aos novos hábitos de consumo, Maurício Moises Marques da Silva Júnior não pensou duas vezes para participar da iniciativa apoiada pelo Sebrae Minas. Maurício tem um pequeno negócio em Mariana, a MegaInfomóveis. “Decidimos participar dessa ação porque queríamos estar conectados às tendências do mercado e adotar ferramentas e estratégias que nos tornassem mais competitivos”, justifica o empreendedor.





O empreendedor atua desde 2006 no comércio varejista de móveis para escritório e equipamentos e destaca que após participar do programa conseguiu atingir bons resultados. “Graças à implantação digital, conseguimos atravessar a crise gerada pela pandemia com relativa tranquilidade. Ganhamos mais visibilidade e, consequentemente, conseguimos concretizar várias vendas no ambiente on-line”, afirma.

Serviço