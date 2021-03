Sebrae Minas abre inscrição para o Empretec em BH

Com o Empretec, o participante reconhecerá todo o seu potencial empreendedor para melhorar o desempenho empresarial (foto: Empretec/Acervo)



Estão abertas as inscrições para o Empretec em Belo Horizonte. A próxima turma será entre os dias 5 e 10 de abril e, para participar, os candidatos precisam ser aprovados em entrevista de seleção.



O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de melhorar o desempenho empresarial e potencializar as características empreendedoras.



Informações e inscrição pelo site do Empretec Minas ( Estão abertas as inscrições para oem Belo Horizonte. A próxima turma será entre os dias 5 e 10 de abril e, para participar, os candidatos precisam ser aprovados em entrevista de seleção.O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de melhorar o desempenho empresarial e potencializar as característicasInformações epelo site do Empretec Minas ( https://empretecsebraeminas.com.br/ ) ou pelo telefone (31) 3379-9207.

A analista do Sebrae Minas Marinez Gonçalves explica que o Empretec é voltado para quem já tem uma empresa e para aqueles que desejam abrir o próprio negócio. "Com o Empretec, o participante reconhecerá todo o seu potencial empreendedor para melhorar o desempenho empresarial, ter maior segurança na tomada de decisões, ampliar a visão de oportunidades, dentre outros diferenciais, que aumentam as suas chances de sucesso no mundo dos negócios".



Empretec é sonho realizado

Fazer o Empretecem 2021 era uma das metas de Tábata Caroline Tinoco. A fundadora da empresa Prime – Consultoria em Gestão Empresarial tinha o sonho de participar do seminário e foi uma das selecionadas para integrar a última turma de empretecos. A capacitação foi feita no mês passado, em Belo Horizonte.









"Defini que 2021 seria um ano em que eu iria buscar formas de ampliar as minhas capacidades e, consequentemente, fazer com que a minha empresa crescesse. Durante o curso, pude aprender sobre a aplicabilidade e as características empreendedoras necessárias para conquistar o sucesso do negócio. Agora é a hora de aplicar".



Metodologia da ONU

O Sebrae é a única instituição brasileira credenciada pela ONU para a aplicação do Empretec. A capacitação exige dedicação exclusiva dos participantes: são oito horas diárias, durante seis dias, além de 12 horas de trabalhos extraclasse. Por isso, 96,2% dos participantes que já passaram pelo seminário transformaram os conhecimentos em prática.





Nas 60 horas de treinamento, o participante é desafiado em atividades práticas que trabalham comportamentos como, busca de oportunidade e iniciativa, persistência, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, independência e autoconfiança.



Serviço