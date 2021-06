Banco Inter abre inscrições para 3 mil bolsas de estudo gratuitas

As inscrições são gratuitas e estarão abertas por meio deste link até o dia 11 de junho (foto: Tumisu/Pixabay )



O Inter, plataforma digital de serviços financeiros e não financeiros presente em 99% das cidades do país, o Órbi Conecta e a Digital Innovation One, estão lançando a Aceleração Global Designer para profissionais das áreas de experiência e interface do usuário que têm mais de dois anos no mercado de trabalho. plataforma digital de serviços financeiros e não financeiros presente em 99% das cidades do país, o Órbi Conecta e a Digital Innovation One, estão lançando a Aceleração Global Designer para profissionais das áreas de experiência e interface do usuário que têmno mercado de trabalho.





A iniciativa acontece dentro do ÓrbiAcademy Techboost, que é um dos maiores programas brasileiros de formação de desenvolvedores e irá distribuir mais de 130 mil bolsas de estudo em linguagens de programação até 2022, impactando toda a comunidade tech brasileira. Em parceria com o Inter, o programa inaugura novas carreiras a serem aceleradas: UX e UI.



inscrições são gratuitas e estarão abertas por meio deste link até o dia 11 de junho. A data das sessões será no dia 12 de junho: Assão gratuitas e estarão abertas por meio deste link até o dia 11 de junho. A data das sessões será no dia 12 de junho: https://digitalinnovation.one/aceleracoes/aceleracao-global-designer-1-inter



Esse dois segmentos estão em evidência e vêm crescendo muito no mercado tecnológico nos últimos anos, já aparecendo entre as 15 profissões em ascensão no ano de 2021, segundo recente pesquisa divulgada pelo LinkedIn.





Os profissionais dessas áreas são os responsáveis pelo desenvolvimento da experiência do usuário em multiplataformas, como aplicações mobile e websites. Por meio de ferramentas, metodologias ágeis e técnica de Design Thinking, eles se tornam especialistas em identificar as necessidades do usuário e propor soluções criativas focadas em usabilidade e navegabilidade.





Neste programa inédito serão 3 mil vagas para esses profissionais evoluírem seu conhecimento técnico em uma imersão em tecnologia com grandes experts do Inter. Além disso, a empresa informa que os interessados poderão fazer network com o time da empresa, e também estarão diante de uma comunidade tech vibrante, em contato com cenários reais em UX e UI do dia a dia do Inter. Os melhores talentos que finalizarem o programa ainda terão a oportunidade de contratação.





É necessário que os candidatos residam ou tenham disponibilidade de mudança para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba ou Recife. Todo o programa será realizado na plataforma da Digital Innovation One, o maior ecossistema da América Latina em educação gratuita em tecnologia com mais de 400 mil devs presentes.





Os profissionais com mais de dois anos de experiência e se interessarem em acelerar a carreira devem se inscrever no programa pelo link. Na inscrição, os participantes terão um desafio classificatório online para validar o conhecimento e experiências exigidas pelo programa.



Além disso, o time do Inter vai apresentar todos os detalhes do programa e da cultura da empresa em uma live, que será realizada em 8 de junho, às 20h.



EDUCAÇÃO PARA LIDAR COM FALTA DE ESPECIALISTAS





Esta é uma iniciativa inédita do ÓrbiAcademy Techboost, que pela primeira vez vai oferecer vagas e oportunidades de contratação no programa Aceleração Global Designer, para profissionais que já atuam no mercado.





"Acreditamos que a educação é uma das ferramentas mais eficazes para sanar dois cenários caóticos em que estamos inseridos: por um lado, o número crescente de vagas abertas no mercado de tecnologia que não são preenchidas, por outro, o número, infelizmente em ascensão, de pessoas desempregadas no país", explica a CEO do Órbi Conecta, Anna Martins.



"Ao final desta aceleração, esperamos que mais brasileiros sejam despertados para a carreira de UX Designer e muitos dos que já começaram encontrem no Inter o ambiente fértil para seu crescimento e desenvolvimento".





A Aceleração Global Designer #1 também é inédita para o Inter, que até o momento só havia participado de iniciativas por meio de bootcamps. Em fevereiro, a empresa lançou 10 mil bolsas para desenvolvedores e outras 20 mil serão lançadas até o fim do ano em mais dois bootcamps.





"Nosso objetivo é simplificar a vida dos clientes do Inter e oferecer a eles a melhor experiência possível, especialmente em nosso aplicativo. Investir na formação das pessoas que trabalham com experiência e interface do usuário, acelerando suas carreiras, é seguir firme em busca do nosso maior propósito", afirma o CEO do Inter, João Vitor Menin.