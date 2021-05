Signa anuncia mais de 50 vagas para profissionais de tecnologia

Todas as vagas são remotas e os requisitos variam de acordo com cada posição (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Na contramão da crise, a Signa, startup que profissionaliza estruturas de e-commerces, tem crescido vertiginosamente e está com mais de 50 vagas abertas, que vão desde estágio em desenvolvimento até back-end e front-end developer, tester, Ux, segurança de dados, entre outras.





"Somos uma empresa com mais de 15 anos em excelência no mercado", comenta o co-fundador e CEO Franklin Bravos. "Mesmo com a turbulência da pandemia, vimos nosso ticket médio aumentar 295% e o GVM dos clientes cresceu mais de 90% em comparação a 2019, que ficava na faixa de R$ 6 milhões ao ano. Com novos profissionais, queremos não apenas expandir as operações como também refinar cada vez mais a entrega para nossos parceiros", acrescenta.









requisitos variam de acordo com cada posição. Para mais informações, acesse: todentro@signativa.com.br . Todas as vagas são 100% remotas e osvariam de acordo com cada posição. Para mais informações, acesse: https://www.signativa.com.br/trabalhe-na-signa/ ou envie seu currículo para