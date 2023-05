Banco Mercantil abre 200 vagas para Agente Comercial e de Suporte

Matriz Maira Gomes (foto: Bruno Gonzaga)

O Banco Mercantil, instituição financeira focada no público 50+, está com 200 vagas abertas para a carreira de Agente Comercial e de Suporte, em suas agências, distribuídas em todo país. As oportunidades são para profissionais com curso superior completo ou em andamento, a partir do 1º período, nas seguintes áreas de formação: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Estatística, Marketing, Psicologia, entre outras. As vagas também são para PCDs.