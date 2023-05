Com mais de 4 mil vagas, Seplad-DF abre concurso para a área de saúde

567

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) publicou, nesta sexta-feira (19/5), um novo edital de concurso público para provimento de vagas nas áreas de analista e técnico em gestão e assistência pública à saúde.

O documento oferta 4.012 vagas, entre imediatas e para formação de cadastro reserva, distribuídas entre as seguintes especialidades: administrativa; condutor de veículo urgência e emergência; apoio tático operacional e assistencial; e apoio administrativo. Confira a distribuição:

Administrativa: 260 vagas imediatas e 1.500 para cadastro reserva;

Condutor de veículo urgência e emergência: 40 vagas imediatas e 452 para cadastro reserva;

Apoio tático operacional e assistencial: 15 vagas imediatas e 600 para cadastro reserva;

Apoio administrativo: 35 vagas imediatas e 1.100 para cadastro reserva.





Organizado pelo Instituto Consulpam , o concurso será composto pela aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. O exame será aplicado na data provável de 17 de setembro, em Brasília.

As inscrições serão abertas no dia 1º de junho e poderão ser realizadas até o dia 20 do mesmo mês, por meio do site da banca. O valor da taxa de inscrição é de R$ 86,77, para nível superior, e R$ 84,92, para nível médio.

Requisitos

Administrativa: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de qualquer curso de nível superior, ou habilitação legal equivalente, fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.





Condutor de veículo urgência e emergência: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, ou habilitação legal equivalente, fornecido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação; Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou E, com registro EAR – Exerce Atividade Remunerada; ser maior de 21 anos; comprovante de aprovação em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco (Condutor de Veículo de Transporte de Emergência – CVTE), nos termos da normatização do CONTRAN;





Apoio tático operacional e assistencial: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou equivalente;





Apoio administrativo: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino ou equivalente.





Os aprovados e nomeados no concurso da Seplad receberão o salário inicial entre R$ 1.735,00 e R$ 1.698,46, para uma carga horária de 20 horas semanais.

Prova objetiva

A prova objetiva será composta por questões sobre língua portuguesa, Sistema Único de Saúde (SUS), atualidades, noções de informática, legislação aplicada aos servidores do GDF, direito constitucional, direito administrativo e atendimento ao público. O exame também contará com questões sobre conhecimentos específicos de cada área.