UFC abre concurso com 81 vagas para técnico e superior

(foto: Freepik) A Universidade Federal do Ceará (UFC) republicou o edital de abertura do concurso para servidores efetivos com 81 vagas. Do número, são 42 de nível técnico e 39 de nível superior.





O novo edital oferece ganhos de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, além de auxílio alimentação fixo em R$ 458. Há oportunidades para administrador, assistente social, arquivista, engenheiro, farmacêutico, geólogo, médico psiquiatra, pedagogo, técnicos e outros.





Do total de vagas, 20% são reservados a pessoas negras, e 5% a pessoas com deficiência.





Inscrições

As inscrições devem ser efetuadas das 10h de 5 de novembro às 23h59 do dia 28 do mesmo mês, exclusivamente, pelo portal da UFC . A taxa de participação é de R$ 120 para técnico e R$ 150 para o superior.





Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção do valor da taxa até 10 de novembro, também pelo site da universidade.





Fases

O concurso é composto por provas escritas, obrigatórias para todos os cargos, e provas práticas para técnicos em laboratório.





De acordo com o edital, as provas escritas terão 4 horas de duração e serão realizadas no dia 30 de janeiro, em Fortaleza. Os locais serão divulgados oportunamente.





Serão 60 questões para o superior e 50 para o médio sobre língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos.





A prova prática para técnico em laboratório será composta por quatro itens de avaliação, valendo até 100 pontos.





*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca