Receita Federal divulga o resultado final da prova objetiva

O edital do concurso da Receita abriu 699 oportunidades, sendo 230 para auditor e outras 469 para analista. Das vagas imediatas e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% são reservadas a pessoas com deficiência (PcD) e 20% aos que concorrerem pelas cotas para negros.





Além da prova objetiva, os candidatos também foram avaliados por meio de prova discursiva, aplicada no mesmo dia. O exame objetivo foi composto por 140 questões de múltipla escolha, valendo um ponto cada. As questões foram numeradas sequencialmente, contendo cinco alternativas cada e apenas uma resposta correta.





Já a discursiva, para auditor fiscal, foi constituída de duas questões valendo 30 pontos cada. Para o cargo de analista tributário, a prova contou com uma questão discursiva, valendo 30 pontos. Somente serão corrigidas as provas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva no quantitativo de três vezes o número de vagas oferecidas para cada cargo.





O certame registrou mais de 15 mil inscritos, segundo documento divulgado pela FGV. Para a carreira de analista, foram 102856 inscrições. Já o cargo de auditor contabilizou 53.517 inscrições.