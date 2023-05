Seplad-DF abre concurso com 1.200 vagas para técnicos em enfermagem

567

(foto: Freepik/Reprodução)



A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad) abriu um novo concurso público destinado ao provimento de vagas na carreira de técnico em enfermagem.





edital, publicado nesta sexta-feira (19/5) , oferta 1.200 vagas para o cargo - sendo 200 de preenchimento imediato e outras mil para formação de cadastro reserva. Deste quantitativo, há a reserva de vagas para candidatos com deficiência, candidatos pretos ou pardos e hipossuficientes.

Para tomar posse no cargo, é necessário ter certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição educacional reconhecida pelo órgão próprio do sistema de ensino, curso técnico em enfermagem ou habilitação legal equivalente e registro no conselho de classe.





Os aprovados e nomeados no certame receberão o salário inicial de R$ 1.735,50, para uma carga horária de 20 horas semanais.





As inscrições serão abertas no dia 6 de julho e poderão ser feitas até 8 de agosto, por meio do site da Funatec , banca examinadora. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65.

Etapas

Os candidatos serão avaliados por apenas uma fase: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O exame será composto por questões sobre os seguintes conteúdos: língua portuguesa, legislação aplicada aos servidores do Distrito Federal, Sistema Único de Saúde (SUS), raciocínio lógico e matemático, plano distrital de política para mulheres e noções básicas de informática.





A prova também contará com 30 questões sobre conhecimentos específicos da carreira. Cada questão terá quatro alternativas, com apenas uma correta. Será atribuída pontuação 0 às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, bem como as com rasuras. O exame será aplicado na data provável de 3 de setembro.