Evento em BH vai oferecer 420 vagas de trabalho no Canadá

Mais de 600 brasileiros já foram contratados para trabalhar no Canadá (foto: Foto: Sebastien ST-JEAN/AFP) Promovido pelo escritório da cidade canadense Quebec no Brasil, o evento "Conheça o Quebec e suas oportunidades de trabalho" será realizado em Belo Horizonte. Na ocasião, representantes do país estarão presentes e vão apresentar detalhes sobre as mais de 420 vagas disponíveis aos brasileiros no Canadá.





O objetivo dos organizadores é informar sobre o processo de recrutamento, as oportunidades em aberto e tirar todas as dúvidas no que diz respeito ao mercado de trabalho da região e também questões sobre visto e currículo. Além disso, serão fornecidas algumas dicas para as entrevistas.









O projeto, em sua oitava edição, proporcionou com que mais de 600 brasileiros fosse contratadas por empresas do Quebec. Na deste ano, mais de 15 empresas da província irão participar do recrutamento. Para participar da seleção, é importante se atentar as seguintes exigências:





É necessário diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada;

Experiência profissional no setor;

Nível de frânces proporcional à oportunidade em questão.





Para isso, é só seguir os passos contidos nesse link

Local e horário do evento

A feira de empregos "Conheça o Quebec e suas oportunidades de trabalho" ocorrerá na próxima terça-feira (14), às 20h, na PUC Minas. O endereço é na Rua Sergipe, 790, Auditório 1, Prédio 01, Térreo, no Edifício Dom Cabral, na Savassi.