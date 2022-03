Quebec começa recrutamento recorde de 340 talentos brasileiros

Os interessados devem seguir três requisitos básicos: ter diploma técnico ou universitário na área da vaga, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional às exigências da vaga (foto: Rich-Martello/Divulgação ) Nunca o currículo dos brasileiros foi tão desejado pelas empresas de Quebec como agora. Por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International , a província canadense abriu um número recorde de oportunidades de trabalho para profissionais que almejam novos horizontes na carreira.









Desde 2013, mais de 500 brasileiros foram contratados por empresas de Quebec. Agora, a expectativa é atrair profissionais para mais de 100 vagas na área de enfermagem, 150 na área de TI e games e 90 em manufatura. Ao todo, 25 companhias locais participam desse recrutamento, cujas inscrições estarão abertas até o dia 4 de abril.



Entre os dias 25 e 29 do mesmo mês, os candidatos pré-selecionados passarão por entrevistas virtuais conduzidas pelos recrutadores das empresas participantes.





Os interessados devem seguir três requisitos básicos para participar da missão – ter diploma técnico ou universitário na área da vaga, além de experiência profissional no setor e nível de francês proporcional às exigências da vaga.

Eldorado para brasileiros

Quebec busca se posicionar como um novo eldorado para brasileiros. A província canadense oferece um ambiente reconhecido pela segurança, pela tolerância em relação à diversidade cultural e por excelentes indicadores socioeconômicos, como a menor taxa de desemprego do Canadá – 4,9%.









"E os brasileiros são muito bem vistos pelas empresas quebequenses em função da competência e da facilidade de adaptação cultural", comenta Elisa Rinco, diretora de mobilidade internacional da Québec International. A estratégia da agência faz parte de uma iniciativa chancelada pelo Ministério da Imigração, Francização e Integração (MIFI) vai ao encontro de uma diretriz do governo canadense. O país deseja suprir o problema de déficit populacional e pretende admitir mais de 1,2 milhão de moradores permanentes até 2023.





No que depender dos números e das oportunidades disponíveis, Quebec já pode se preparar para uma procura elevada. Nos últimos seis anos antes da pandemia, o volume de Declarações de Saída Definitiva registradas pela Receita Federal cresceu 125%. Já a consultoria Hayman-Woodward contabiliza uma média de 2,3 mil casos de expatriação por ano.

Depoimentos

Muitos brasileiros poderão ter a chance de viver experiências positivas como as de Franklin Lindemberg Guimarães. Ele participou de uma iniciativa de recrutamento organizada pela Québec International em busca de qualidade de vida e, após dois anos atuando como desenvolvedor de software em Quebec, foi convidado para ser gerente da área na Log MeIn. “O que eu mais gosto na cidade é o fato de haver oportunidade para todos, independentemente da idade”, afirma.





Já Erika Bially mantinha uma privilegiada condição profissional como diretora geral para o Brasil de uma multinacional europeia do setor de manufatura, mas sentia que ainda faltava algo em sua carreira. Tudo mudou quando um programa de Quebec para atrair imigrantes qualificados desembarcou em Curitiba (PR), onde ela residia com o marido e seus três filhos.



A executiva entrou de cabeça no processo e hoje é vice-presidente da CGI, uma das cinco maiores provedoras globais de serviços de TI.





A tranquilidade e o contato com a natureza, mesmo em uma grande cidade, é o que Leandro de Oliveira mais aprecia na região. Ele saiu do Brasil para trabalhar como maquinista na APN Inc. e, depois de cinco meses, tornou-se líder de produção. “O suporte total prestado pela empresa e a receptividade dos colegas de trabalho têm sido essenciais para minha adaptação”, ressalta.