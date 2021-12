Evento em BH dá dicas para quem quer trabalhar no Canadá; confira

Nesta quinta-feira (2/12) acontece a ExpoCanadá 2021, uma feira que apresenta oportunidades de imigração, estudo e trabalho no Canadá. O evento acontece no Hotel Radisson Blue Belo Horizonte, na Rua Lavras, 150, bairro São Pedro, na Região Centro-Sul da capital mineira, das 13h às 20h.

Atualmente, o Canadá tem mais de 530 mil vagas de emprego disponíveis e, segundo a empresa responsável, a Canadá Intercâmbio, as firmas canadenses estão com dificuldade de preencher essas vagas devido à falta de mão de obra qualificada.

Há vagas em diversas áreas, como saúde, marketing, gestão, vendas, engenharias e tecnologia da informação, entre outros. Entre os pré-requisitos para se candidatar, o principal é saber inglês fluente.

Além disso, também é importante ter conhecimento dos padrões de empregos canadenses e das leis que regem o país, competência profissional (reconhecida pelos órgãos regulatórios de cada profissão e de cada província), adaptabilidade à cultura e resiliência.

Os interessados em participar da feira devem fazer a inscrição no site (clique AQUI ) ou diretamente no dia do evento. Este ano será a única data em BH, a próxima pode acontecer no segundo semestre de 2022 ou no início de 2023.