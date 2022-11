Pottencial faz parceria com Ser Especial e contrata PCDIs para BH

Os colaboradores ficarão no espaço da Ser Especial, em Belo Horizonte, onde receberão toda a assistência e suporte necessários (foto: Gerd Altmann/Pixabay)





A construção de um ambiente inclusivo e diverso sempre foi uma pauta prioritária para a Pottencial, onde as mulheres já representam 50% da equipe. Agora, a seguradora dá mais um importante passo na agenda de Diversidade e Inclusão (D&I) ao celebrar parceria com a Ser Especial, uma Associação Assistencial de Integração ao Trabalho (AAIT). Na primeira semana de dezembro, seis pessoas com deficiência intelectual grave ou severa passarão a integrar o time. "Abrir as portas para essas novas oportunidades é benéfico em todos os aspectos porque cedemos espaço às pessoas que não conseguem se colocar no mercado com facilidade e, ao mesmo tempo, criamos um ambiente diverso, onde as diferentes bagagens e experiências de vida dão lugar à empatia, ao respeito e à criatividade", destaca a diretora de Gente e Cultura, Gabriela Mattar.









Gabriela Mattar, da Pottencial: "Uma vez por mês, eles serão recebidos no escritório da Pottencial para que sejam feitas a integração e a aculturação, tão importantes para que os novos potters se sintam acolhidos e verdadeiramente pertencentes" (foto: Pottencial/Divulgação )



Uma vez por mês, eles serão recebidos no escritório da Pottencial para que sejam feitas a integração e a aculturação, tão importantes para que os novos potters se sintam acolhidos e verdadeiramente pertencentes", explica Mattar. Aos contratados serão ofertados os mesmos benefícios já oferecidos ao time, que incluem plano de saúde, plano odontológico, participação nos lucros e resultados (PLR), cesta de Natal, entre outros. Em janeiro, outros seis portadores de deficiência intelectual, indicados pelos próprios potters - como são chamados os colaboradores internamente, serão contratados pela Pottencial. "Esses colaboradores ficarão no espaço da Ser Especial, em Belo Horizonte, onde receberão toda a assistência e suporte necessários.Uma vez por mês, eles serão recebidos no escritório da Pottencial para que sejam feitas a integração e a aculturação, tão importantes para que os novos potters se sintam acolhidos e verdadeiramente pertencentes", explica Mattar. Aos contratados serão ofertados os mesmos benefícios já oferecidos ao time, que incluem plano de saúde, plano odontológico, participação nos lucros e resultados (PLR), cesta de Natal, entre outros.





Gabriela explica, ainda, que os novos potters trabalharão em jornada reduzida, de 4 horas por dia, e, preferencialmente, com trabalhos manuais. "Nosso objetivo é valorizar e estimular as habilidades e competências desses colaboradores, sempre respeitando seus limites e necessidades", pontua.





A Ser Especial é uma AAIT sem fins lucrativos, constituída em 2002, que se destaca pelos programas de inclusão social no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, sem limite etário, desenvolvidos por equipe multidisciplinar especializada. A Instituição utiliza uma tecnologia social própria - a inclusão monitorada, que consiste no acompanhamento dos processos de recrutamento, capacitação, seleção e suporte pós-contratação, objetivando uma maior retenção da pessoa com deficiência no trabalho.