Gerdau abre 40 vagas para PCD em MG

Matheus Coelho de Medeiros Pereira participou do Pertencer e foi efetivado pela Gerdau (foto: Matheus Coelho de Medeiros Pereira/Divulgação)



O projeto visa capacitar e efetivar interessados em compor o quadro da área operacional da usina. Para desenvolver profissionais e acelerar a inclusão de pessoas com deficiência (PCD), a Gerdau , empresa brasileira produtora de aço, abre 40 novas vagas para a 4ª edição do Programa Pertencer com foco na unidade de Ouro Branco (MG) e região.O projeto visa capacitar e efetivar interessados em compor o quadro da área operacional da usina. As inscrições ficam abertas até o dia 25 de março, neste site . Podem participar PCDs acima de 18 anos, com ensino médio completo ou em andamento.









O processo seletivo será feito com o apoio do Instituto Jô Clemente , uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que desenvolve trabalhos para %u200Bprevenção e promoção da saúde das pessoas com deficiência intelectual. Os selecionados terão direito a remuneração, além de auxílio transporte, alimentação, plano de saúde e odontológico, plano farmácia, entre outros benefícios oferecidos pela companhia aos seus colaboradores.





POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO





Após o período de capacitação, há possibilidade de efetivação dos participantes, a depender do desempenho alcançado. De acordo com Graziella Maso, gerente de RH da Gerdau de Ouro Branco, para que a empresa avance, é preciso compreender a agenda da diversidade como um pilar conectado à sustentabilidade do negócio. "Trabalhamos para sermos uma empresa cada vez mais inclusiva e diversa, e já registramos avanços importantes. O Programa Pertencer proporciona novos horizontes e oportunidades para o público PCD. Ao atrair pessoas com deficiência para perto de nós, contribuímos para a evolução do nosso negócio e para a inovação dos processos da usina".





Em 2021, foram formadas três turmas pelo Programa Pertencer, um total de 39 pessoas com deficiência. Na primeira turma, em andamento, 17 pessoas foram efetivadas na Gerdau e estão tendo a oportunidade de se desenvolverem na carreira.





Matheus Coelho de Medeiros Pereira conta que, com o diagnóstico tardio da deficiência, há 11 anos, está no curso de engenharia, e o Programa Pertencer mudou esta lógica. "A Gerdau acolheu as condições que me atrapalhavam a ingressar no mercado de trabalho. Fui contratado pela empresa como operador, e hoje tenho a oportunidade de expressar meu potencial.”





SERVIÇO: