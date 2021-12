PUC Minas e IOS formam jovens em situação de vulnerabilidade e PCD

Os cursos gratuitos são voltados para o mercado de tecnologia e administração (foto: icsilviu/Pixabbay) Em parceria, PUC Minas e o Instituto da Oportunidade Social (IOS) , que desde 1998 atua na formação profissional gratuita e no aumento da empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência, vão formar 200 novos profissionais por meio de cursos gratuitos voltados para o mercado de tecnologia e administração.







A parceria iniciou este ano, em um projeto piloto que aconteceu na PUC Minas São Gabriel, e agora foi ampliado também para a PUC Minas Barreiro.









O curso é direcionado para jovens de 15 a 29 anos e pessoas com deficiência. É necessário que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio na rede pública. As inscrições terão início em 11 de janeiro e vão até 14 de fevereiro, diretamente no site do IOS





Comprometido com a empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência que tenham menor acesso às oportunidades do mercado de trabalho, o IOS já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de tecnologia da informação, administração, RH e atendimento ao varejo.



A instituição é mantida por empresas privadas como a TOTVS (sua fundadora e principal mantenedora), Dell, Microsoft e Zendesk. Juntam-se a este grupo empresas que fazem doações via incentivo fiscal, como a Arcos Dorados, BASF, Banco IRB, Brasilprev, Cielo, CTG, Clear Corretora, Hyundai, IBM, Instituto Center Norte, Isa CTEEP, Mattos Filho, Mercado Livre, Vale, entre outras.