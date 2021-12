Cenibra Logística divulga vagas para programa de estágio 2022

A estagiária Shirley Cristina Barros Jesus, estudante de psicologia, diz que tem aprendido ampliar visões estratégicas sobre as organizações corporativas (foto: Cenibra Logística/Divulgação)



Cenibra Logística , subsidiária da Cenibra , abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022. Estão disponíveis vagas para cursos técnicos e de graduação, com previsão de início para fevereiro de 2022 e duração de até dois anos.

Para se candidatar, o estudante deve acessar este link, ler o regulamento e escolher a vaga pela qual tem interesse. Devem se inscrever os estudantes matriculados no curso durante o período de contrato de estágio, com formação prevista entre julho e dezembro de 2023, preferencialmente.

Os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. E as oportunidades de estágio são para atuar na fábrica em Belo Oriente (MG).



Os cursos disponíveis são: técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, administração, engenharia de produção, engenharia mecânica, tecnólogo de logística ou tecnologia de gestão.





Após a inscrição, os candidatos serão submetidos às etapas de avaliações, quando receberão testes personalizados por meio da plataforma e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência à cultura da empresa. Posteriormente, os classificados entrarão na fase de pré-seleção e serão entrevistados via videoconferência. Os aprovados passarão pelas etapas de documentação e contratação.





O programa de estágio da Cenibra Logística é inclusivo. A empresa tem como objetivo aumentar a representatividade em seu quadro pessoal. Por isso, no processo sele tivo, serão priorizados perfis diversos de raça, gênero, orientações sexuais, além de pessoas com deficiência.





Para a estudante Shirley Cristina Barros Jesus, graduanda do 8º período do curso de psicologia, trabalhar na Cenibra Logística possibilita aprimoramento profissional e pessoal. "Sem dúvidas, é uma empresa na qual carrego sentimentos positivos e grandes exemplos para minha carreira, ampliando visões estratégicas e aperfeiçoando o olhar sobre as organizações corporativas".

Benefícios





A Cenibra Logística oferece diversos benefícios, tais como: bolsa auxílio-estudante, transporte seletivo, uniforme, seguro obrigatório e alimentação. Ao longo do estágio, será disponibilizada aos estudantes uma série de treinamentos do Programa de Desenvolvimento da Universidade Corporativa Cenibra (UCC), o que favorecerá a ampliação dos conhecimentos, novas habilidades e atitudes e promoverá o crescimento pessoal e profissional.