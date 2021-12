PwC Brasil começa recrutamento e há vagas para BH

Os interessados no Programa Nova Geração de Solvers, da PwC Brasil, podem se candidatar até o dia 17 de janeiro (foto: 089photoshootings/Pixabay)





Nesta edição do programa, podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de ciências contábeis, ciências econômicas, direito, administração, análise de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia de produção, processamento de dados, sistemas de informação, tecnologia de sistemas e redes, tecnologia em desenvolvimento de software, ciência de dados, inteligência artificial, estatística, psicologia, comércio exterior e relações internacionais.

Vaga para Belo Horizonte

Para o escritório da PwC Brasil em Belo Horizonte, serão selecionadas pessoas para a área de consultoria tributária.





Presente em 156 países, a PwC atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos.



Com atuação em todas as regiões do país, a PwC é reconhecida por seu ambiente diverso e inclusivo e por fazer relevantes investimentos no desenvolvimento de seus profissionais, que, como uma das possibilidades de desdobramento de carreira, podem se tornar sócios da empresa.





Esse programa é ideal para pessoas que buscam desenvolvimento contínuo, conhecimento de variadas indústrias, além de trabalhar em equipes multiculturais em um ambiente de constante inovação. A PwC oferece práticas flexíveis de trabalho e aceita inscrições de onde os interessados estiverem. Uma das diversas oportunidades de desenvolvimento é o digital upskilling, um programa completo de transformação digital que insere os profissionais em um mundo totalmente novo, com utilização de tecnologias de ponta e processos inovadores.





Dados gerais para a nova geração de solvers da PwC Brasil:



Inscrições aqui

Prazo: até 17/01/2022

até 17/01/2022 Inscrições abertas para: consultoria tributária, consultoria de negócios e consultoria em tecnologia

consultoria tributária, consultoria de negócios e consultoria em tecnologia Pré-requisitos: estudantes em formação ou recém-formados na graduação. Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais - se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período.

estudantes em formação ou recém-formados na graduação. Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais - se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período. Cursos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências atuariais, ciência de dados, comércio exterior, cursos de T.I. (inclusive tecnólogos), direito, engenharias, estatística, física, matemática, psicologia e relações internacionais.

administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências atuariais, ciência de dados, comércio exterior, cursos de T.I. (inclusive tecnólogos), direito, engenharias, estatística, física, matemática, psicologia e relações internacionais. Inglês: requerido de acordo a necessidade de cada oportunidade.

requerido de acordo a necessidade de cada oportunidade. Benefícios: tíquete alimentação e/ou tíquete refeição; assistência médica; reembolso de despesas odontológicas; seguro de vida; previdência privada; incentivo à educação; gymPass e PAP (Programa de Apoio Pessoal).