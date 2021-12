Guia Salarial 2022 elenca 14 profissões que você deve ficar de olho

O Guia Salarial 2022 é uma fonte tanto para quem está em busca de recolocação quanto para quem vislumbra mudança de carreira. A listagem é um termômetro de onde os profissionais podem priorizar seus esforços em qualificação (foto: qimono/Pixabay)





Engenharia

Piloto de drone: responsável pelo controle da máquina para a produção de imagens e fotos aéreas, inspeções de estruturas, monitoramento agrícola, segurança pública, etc. Engenheiro de georreferenciamento: responsável pelo mapeamento de imóveis rurais, definindo sua área e posição geográfica, o que inclui a criação de curvas de nível, diagnósticos locais e o desenvolvimento de relatórios. Engenheiro de dados: responsável por gerenciar, otimizar e monitorar a captação, armazenamento e distribuição de dados em toda a empresa. Engenheiro de inovação: responsável pela criação de novas soluções de produtos ou processos, complexas ou simples, para ganho de produtividade.

Recursos Humanos



People analytics: responsável pelo processo de coleta, análise e geração de insights baseados em dados para a gestão de pessoas em empresas. Change management: tem como função acompanhar o processo de planejamento e implementação de mudanças na empresa, garantindo que sejam concretizadas e duradouras. Especialistas em DEI: responsável pelo planejamento, execução e monitoramento de estratégias que tenham como foco a inclusão das pessoas nas empresas.

Tecnologia

Desenvolvedor front-end: responsável pela experiência do usuário em páginas web, tendo a função desenhar e desenvolver as páginas com as quais o usuário final irá interagir. Desenvolvedor full stack: responsável por desenvolver as funcionalidades dos sistemas, atuando tanto em front-end quanto em back-end (criação de códigos para a execução das funções de uma aplicação web). Pentester: profissional encarregado de conduzir testes de segurança em uma infraestrutura para prevenir invasões e exposições de dados (“hacker do bem”). Arquiteto de soluções: responsável pelo desenvolvimento, adequação e integração de novas soluções personalizadas aos processos já existentes nas organizações. Especialista em machine learning: tem como função desenvolver cálculos, simular cenários de decisão e avaliar periodicamente os resultados gerados por esses sistemas.

Vendas e Marketing

Analista martech: responsável por estabelecer a integração entre a tecnologia e o marketing, aliando as demandas de vendas e marketing da empresa às melhores tecnologias a favor desses setores. Líder de live streaming: tem como função garantir o bom funcionamento das transmissões ao vivo e coordenar uma equipe dedicada a entregar transmissões de qualidade para o público-alvo.

"Tanto para quem está em busca de recolocação quanto para aqueles que vislumbram uma mudança de carreira, a listagem indica um bom termômetro de onde os profissionais podem priorizar seus esforços em qualificação. O mercado de trabalho seguirá batalhando pelos melhores talentos e os profissionais que investirem em educação continuada, com certeza terão mais destaque”, finaliza Berto.

Metodologia - Guia Salarial 2022

O Guia Salarial da Robert Half apresenta três faixas salariais por cargo, determinadas pelo nível de qualificação e experiência do candidato, bem como pela complexidade de seu cargo ou indústria e setor de atuação.

O mercado de trabalho vem se transformando a passos largos e já faz alguns anos. Com a pandemia, esse processo foi potencializado ao máximo. Diante desse cenário, a Robert Half mapeou em seu Guia Salarial 2022 , as principais carreiras do futuro, que já são tendência para o presente, nas áreas de engenharia, RH, tecnologia e vendas e marketing.