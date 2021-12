Contabilizei abre mais de 170 vagas, oportunidade para os mineiros

Empresa de contabilidade tem vagas para home office (foto: nattanan23)





Há quatro meses na empresa, Aline Oliveira Lopes Miranda ingressou na Contabilizei na área de marketing de produtos. "Acredito no propósito da empresa. Tenho o desafio de estruturar uma área do zero e iniciar um trabalho novo na Contabilizei. Por trabalhar de casa, consigo me organizar melhor e entregar um trabalho com alta qualidade", diz a gerente, que é de Belo Horizonte.





Para Michele Mafissoni, diretora de RH da Contabilizei, o home-office é um aliado na hora de contratar. "Somos uma empresa inovadora e sabemos o quanto a tecnologia nos ajuda a crescer e é, por conta dela, que podemos ter colaboradores de todas as regiões do país", completa.