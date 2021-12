Unimed-BH abre inscrições para programa de estágio

A duração do estágio é de um ano, começando em março de 2022, com seis horas diárias (foto: Drika Vianna/Divulgação)





São ofertadas vagas para alunos dos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, biomedicina, ciência da computação, direito, economia, enfermagem, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharias, estatística, farmácia, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação.





A duração do estágio é de um ano, começando em março de 2022, com seis horas diárias. As vagas também estão abertas para candidatos com deficiências. Os estagiários selecionados irão receber benefícios compatíveis com o mercado, como bolsa, auxílio refeição e transporte, além de plano de saúde.