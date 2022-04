Seter disponibiliza 40 vagas de trabalho exclusivas para PCD em Betim

A Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) de Betim, na Região Metropolitana de BH, oferece 40 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As inscrições devem ser feitas de maneira presencial nesta quarta-feira (20).

Todas as oportunidades estão relacionadas à função de auxiliar industrial da empresa Teksid do Brasil. Não é exigida experiência na área e também não há preferência em relação ao sexo dos candidatos.As únicas exigências são: ensino fundamental completo (1° ao 9° ano); disponibilidade para trabalhar pela manhã, à tarde ou durante a noite. O salário é de R$ 8,87 por hora e os benefícios serão informados no dia do processo seletivo.