IBGE retifica edital de concurso para agentes e recenseadores

Simone Mello/Acervo IBGE Notícias (foto: Simone Mello/Acervo IBGE Notícias)

A principal alteração foi a eliminação da restrição ao número de aprovados. Com isso, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão considerados classificados, enquanto os aprovados fora do número de vagas não serão considerados eliminados.

Os editais de retificação destacam ainda que as convocações dos aprovados dentro do número de vagas existentes ocorrerão por meio de listas que serão publicada no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora da seleção, como de praste. Saiba mais:

Secretaria de Saúde do DF retifica edital de seleção emergencial Os candidatos aos cargos de agentes e recenseadores realizaram as provas objetivas no último dia 10 de março. Os gabaritos preliminares já foram publicados e o resultado definitivo desta etapa está previsto para o dia 13 de maio.

Antes disso, devem ser divulgados: o resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência - 29/04/2022;

e aberta a interposição de recurso contra resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional - 02/05/2022 a 03/05/2022. O resultado final está previsto para 20 de maio. Concurso IBGE O concurso do IBGE ofereceu 206.891 vagas temporárias em todo o país. O objetivo é montar a equipe que vai realizar o censo demográfico 2022. As vagas foras distribuídas da seguinte maneira: nível fundamental: recenseador (183.021 vagas);

nível médio: agente censitário supervisor (18.420 vagas) e agente censitário municipal (5.450 vagas).

Os ganhos mensais são de R$1.700 para o agente supervisor e R$2.100 para o agente municipal. Com o auxílio-alimentação de R$458, os valores sobem para R$2.158 e R$2.558, respectivamente. Ainda é oferecido o direito ao auxílio-transporte e ao auxílio pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.

No caso do recenseador, a remuneração será por produção, calculada por setor censitário, por unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Confira aqui o simulador!

A jornada de trabalho recomendável para o recenseador é de, no mínimo, 25 horas, além da participação integral e obrigatória no treinamento. Já os agentes irão atuar 40 horas semanais, oito horas por dia.

O contrato dos agentes terá duração de cinco meses, enquanto o recenseador irá trabalhar, inicialmente, por três meses. Os profissionais poderão ter os contratos prorrogados conforme a necessidade do IBGE.